في الدرجة الثانية - انتصار حرس الحدود وفاركو في بحري

الأحد، 06 يونيو 2021 - 19:11

كتب : رضا السنباطي

صورة جماعية لفريق حرس الحدود

واصل حرس الحدود وفاركو انتصاراتهما في مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصري.

أقيمت اليوم مباريات الجولة الـ26 لمجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصري.

انتصر حرس الحدود خارج ملعبه على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، سجل للحرس مصطفى صبحي ومحمود أبو جودة، وسجل كريم أشرف للبلدية، ليرتفع رصيد الحرس إلى 55 نقطة في صدارة الجدول.

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وفاز فاركو على مالية كفر الزيات بثلاثة أهداف دون رد، سجلهم أحمد فهمي، ومحمد شيكا، وحسن طارق، ليرتفع رصد فاركو إلى ٥٤ نقطة.

وتعادل الأوليمبي مع دمنهور بثلاثة أهداف لكل فريق، وأهدر الأوليمبي ركلة جزاء، ليرتفع رصيد الأوليمبي إلى 46 نقطة في المركز الثالث، ويرتفع رصيد دمنهور إلى 26 نقطة.

وانتصر الرجاء على أبو قير للأسمدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد الرجاء إلى 35 نقطة في المركز السابع.

فاز الحمام على بيلا بثلاثة أهداف دون رد، سجلهم مصطفى عفروتو من ركلة جزاء، ومحمد بكار، وأحمد الشحات، ليرتفع رصيد الفريق إلى 26 نقطة في المركز 13.

المنصورة فاز على الجزيرة بهدفين دون رد، سجلهما كريم أشرف وأوسكار، ليرتفع رصيد الفريق إلى 35 نقطة.

وأخيرا، تعادل كفر الشيخ مع دكرنس سلبيا، وتعادل بني عبيد مع سبورتينج بهدف لكل فريق.

في الدرجة الثانية حرس الحدود
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