انتهت دوري السلة - الأهلي (58)-(71) الاتحاد.. فوز سكندري أول
الأحد، 06 يونيو 2021 - 17:41
كتب : FilGoal
يواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة.
وتقام المباريات على صالة برج العرب وبنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.
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نهاية المباراة وفوز أول للفريق السكندري في سلسلة نصف النهائي
71-58 للاتحاد
68-58 متبقي 27 ثانية
60-45 للاتحاد ومتبقي 5 دقائق
58-45 للاتحاد ومتبقي 6 دقائق
الفترة الرابعة
49-41 للاتحاد ونهاية الفترة الثالثة
40-29 للاتحاد ومتبقي 6 دقائق
انطلاق الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
33-27 للاتحاد ونهاية الفترة الثانية
28-18 ومتبقي 4:30
26-16 وتفوق للاتحاد
الفترة الثانية
17-13 نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد
13-8 للاتحاد ومتبقي دقيقتين
الفترة الأولى
انطلاق المباراة