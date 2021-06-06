انتهت دوري السلة - الأهلي (58)-(71) الاتحاد.. فوز سكندري أول

الأحد، 06 يونيو 2021 - 17:41

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد - كرة سلة - إيهاب أمين

يواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة.

وتقام المباريات على صالة برج العرب وبنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

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نهاية المباراة وفوز أول للفريق السكندري في سلسلة نصف النهائي

71-58 للاتحاد

68-58 متبقي 27 ثانية

60-45 للاتحاد ومتبقي 5 دقائق

58-45 للاتحاد ومتبقي 6 دقائق

الفترة الرابعة

49-41 للاتحاد ونهاية الفترة الثالثة

40-29 للاتحاد ومتبقي 6 دقائق

انطلاق الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

33-27 للاتحاد ونهاية الفترة الثانية

28-18 ومتبقي 4:30

26-16 وتفوق للاتحاد

الفترة الثانية

17-13 نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد

13-8 للاتحاد ومتبقي دقيقتين

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي الاتحاد الدوري المصري
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