غريب يسمح لثنائي المنتخب الأولمبي بأداء الامتحانات

الأحد، 06 يونيو 2021 - 13:09

كتب : FilGoal

الزمالك - عمر صلاح

سمح الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، للثنائي أحمد رمضان "بيكهام" وعمر صلاح، بترك المعسكر لأداء امتحانات نهاية العام بكلياتهما.

ويعود الثنائي للمعسكر بعد أداء الامتحانات، ليشاركا في المران المسائي بمعسكر العين السخنة الاستعدادي لأولمبياد طوكيو 2020.

وأدى صلاح حارس مرمى سموحة امتحانه بالقاهرة.

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أما بيكهام مدافع الأهلي فأدى امتحانه بمدينة المنصورة.

وستلعب مصر ضد جنوب إفريقيا في اللقاء الودي الأول، يوم الخميس المقبل على استاد السويس.

ووقعت مصر في الثالثة مع منتخبات: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتقام منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو من 21 يوليو وحتى 7 أغسطس.

منتخب مصر الأولمبي
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