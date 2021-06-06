وزير الرياضة: لا يوجد تأجيل للانتخابات سواء في الاتحادات أو الأندية حتى تاريخه

شدد وزير الرياضة أشرف صبحي، أنه لا يوجد تأجيل للانتخابات في الأندية أو الاتحادات، حتى تاريخه.

وقال صبحي عبر إذاعة شعبي إف إم: "حتى تاريخه، لا يوجد تأجيل لملف الانتخابات سواء في الاتحادات أو الأندية".

وأردف "وأي تأجيل بشأن الوضع الصحي يتبع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ولم يُبت في هذا الأمر بعد".

وأتم "الزمالك لم يمر بأزمات خاصة مع تواجد اللجنة التي يرأسها حسين لبيب، أدعم النادي كما أدعم كل المؤسسات الرياضية في مصر".

ومن المنتظر أن تقام انتخابات الاتحادات والأندية في مصر عقب الدورة الأولمبية طوكيو 2020 هذا الصيف.

ففي وقت سابق قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية: "انتخابات الاتحادات والأندية في موعدها بحسب القانون. انتخابات الاتحادات بعد الدورة الأولمبية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر".

وأتم "أما الأندية فانتخاباتها في النصف الثاني من شهر نوفمبر، إلا لو كان للدولة رأي آخر بسبب ظروف كورونا".