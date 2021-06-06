رفض برشلونة.. رومانو: فينالدوم وافق على الانضمام لسان جيرمان

الأحد، 06 يونيو 2021 - 12:35

كتب : FilGoal

جورجينيو فينالدوم - ليفربول

اقترب جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول من الانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بدلا من برشلونة.

فبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن فينالدوم وافق على الانتقال لباريس سان جيرمان.

ويأتي سبب موافقة فينالدوم بسبب عرض النادي الفرنسي ضعف الراتب الذي كان سيحصل عليه في برشلونة.

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كما أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان تحدث مع اللاعب عدة مرات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لإقناعه بالانتقال للفريق الفرنسي.

ويعمل باريس سان جيرمان على إنهاء التعاقد وإجراء الكشف الطبي في هولندا في أسرع وقت ممكن.

وكان فينالدوم قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لبرشلونة في صفقة انتقال حر، قبل أن يدخل باريس سان جيرمان في المفاوضات.

وانتهى عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، ويحق له التوقيع لأي فريق بالمجان.

باريس سان جيرمان برشلونة جورجينيو فينالدوم
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