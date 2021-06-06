إريكسن: تجربتي مع إنتر مثل قطار الملاهي السريع.. واللعب في اليورو أمر خاص

يرى كريستيان إريكسن لاعب إنتر أن تجربته مع فريقه تُشبه قطار الملاهي السريع، مشيرا إلى أهمية التواجد في بطولة الأمم الأوروبية مع بلاده، الدنمارك.

كريستيان إريكسن النادي : إنتر ميلان

وقال إريكسن لصحيفة " Berlingske" الدنماركية: "تجربتي مع إنتر كانت مثل قطار الملاهي السريع بها صعود وهبوط عدة مرات".

وانتقل إريكسن لإنتر من توتنام في يناير 2020 لكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق إلا في الفترة الأخيرة من نهاية الموسم المنصرم.

وفاز إريكسن بالدوري مع إنتر في الموسم الماضي.

وحول المشاركة مع الدنمارك في "يورو 2020"، قال: "الفائز يرغب دائما في تحقيق المزيد من الانتصارات وأنا أتعطش للمزيد".

وواصل "بطولة يورو 2020 ستكون استثنائية للغاية لأنها ستكون مع الدنمارك".

وأتم "أفتقد حضور الجماهير للملاعب، وأستطيع القول إن الاحتفال باللقب دون حضورهم كان مملا للغاية".

وستلعب الدنمارك في المجموعة الثانية مع منتخبات: فنلندا وبلجيكا وروسيا.