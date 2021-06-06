كورتوا: هازارد سيبقى في ريال مدريد بنسبة 100%

الأحد، 06 يونيو 2021 - 11:24

كتب : محمد عصام

إدين هازارد - تيبو كورتوا

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن إدين هازارد سيستمر مع الفريق الملكي في الموسم المقبل بنسبة 100%.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ثيبوه كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد
بلجيكا

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى نية ريال مدريد لبيع هازارد في فترة الانتقالات المقبلة.

وقال كورتوا في حواره لصحيفة "Le soir" البلجيكية عن هازارد: "أنا متأكد من استمراره بنسبة 100% فهو لا يريد الرحيل".

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وتابع "الصحافة في مدريد فقط هي من تكتب أخبار انتقاله ورغبته في الرحيل".

وواصل "هو يريد البقاء واللعب دون أن يصاب بجانب الفوز بالبطولات، لكن في ريال مدريد هناك انتقادات في كل وقت لجميع اللاعبين".

وأكمل "جاريث بيل تعرض لانتقادات لكنه حقق لقب دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين في نهائي كييف (ضد ليفربول) وهدفا في نهائي لشبونة (ضد أتليتكو مدريد)".

واستمر "نعلم أن هناك ضغوطا وانتقادات من الصحافة والجماهير لكن إدين يمكنه التعامل مع ذلك، فأنا أعرفه جيدا، وهو قادر على تغيير كل شيء".

وأضاف "أعرفه منذ فترة وتخيلنا أننا في يوم من الأيام سنلعب لريال مدريد، وهو يريد أن يكون لاعبا مهما للفريق وأن يفوز بالألقاب، وخلال الموسم المنصرم عمل بجد في صالة الألعاب الرياضية وحالته تحسنت كثيرا".

وأردف "الآن هو أقوى (بدنيا) من أي وقت مضى، أراه بشكل جيد كما كان مع المنتخب وفي تشيلسي".

وأتم "إذا كان يمكنه اللعب ضد كرواتيا وكان مؤثرا في بطولة الأمم الأوروبية فسيكون ذلك رائعا للمنتخب وله ولريال مدريد بالطبع في الموسم المقبل".

وتزامل كورتوا مع هازارد في تشيلسي قبل الانتقال لريال مدريد.

وانتقل كورتوا لريال مدريد عام 2018، قبل أن يأتي هازارد للفريق الملكي عام 2019.

وعانى هازارد من الإصابات منذ انتقاله لريال مدريد.

فلم يلعب إلا 43 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 8.

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