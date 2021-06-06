فرج عامر: سموحة لن يكون كوبري لانتقال مصطفى فتحي لـ الأهلي.. لا رغبة لدى اللاعب أو النادي

شدد فرج عامر رئيس سموحة أن ناديه "لن يكون كوبري" لانتقال جناحه المستعار من الزمالك مصطفى فتحي، للأهلي، لأن فتحي لاعب الأبيض في النهاية، كما أوضح أن لا اللاعب ولا الأهلي يريد تلك الصفقة.

وقال عامر عبر فيسبوك: "مصطفى فتحي لاعب كبير خلقا ولعبا وسعدنا جدا بوجوده بيننا، لكنني أؤكد أنه وديعة لدى سموحة لنهاية الموسم وليس لنا سلطة أو قرار في مستقبله لأنه لاعب نادي الزمالك".

وأتم "ولا يمكن أن نكون كوبري لانتقاله للأهلي لأن سموحة أكبر من ذلك بكثير ولا توجد رغبة لدى اللاعب أو الأهلي في ذلك".

وكانت تقارير صحفية قد زعمت اهتمام الأهلي بضم مصطفى فتحي المعار من الزمالك لسموحة.

ويتألق صاحب الـ 27 عاما هذا الموسم مع فريقه السكندري.

ففي 18 مباراة في الدوري سجل فتحي 9 أهداف وصنع 5.