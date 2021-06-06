اللجنة الأولمبية: نستهدف 5 ميداليات في طوكيو.. وهل يضمن أحد فوزنا على الأرجنتين في كرة القدم؟

كشف شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة تستهدف تحقيق 5 ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020، هذا الصيف.

وقال العريان عبر إذاعة 9090: "بعثة مصر في الأولمبياد ستكون 250 فردا بحد أقصى. لدينا 33 لعبة، مصر لديها 29 اتحادا أولمبيا، تأهلنا في 24 لعبة، ولم نتمكن من التأهل في 5 ألعاب هي الهوكي والسلة والجولف والرجبي والكرة الطائرة".

وأوضح "منذ 3 سنوات، راهنا على كسر رقم مشاركة 121 لاعبا في أولمبياد ريو دي جانيرو، وبالفعل تجاوزنا الرقم، لقد حققنا 3 ميداليات في الدورة الأخيرة".

وشدد "لدينا 20 لاعبا قادرا على المنافسة، نستهدف بهم 5 ميداليات. أزمة إيقاف رفع الأثقال من المنتظر أن تؤثر على الإجمالي المستهدف لأن فرصنا عالية في هذه اللعبة".

وأكمل "رقمنا كان معروفا في رفع الأثقال، محمد إيهاب كان مؤهلا للمنافسة على الذهب أو الفضة.. بينما سارة سمير مؤهلة للتواجد في المركز الثالث أو الرابع".

وشرح "في الألعاب الرقمية الواضحة لا يوجد ضمان بشأن أي ميدالية، بينما في ألعاب تنافسية أخرى مثل الكاراتيه والتايكوندو وغيرها يتوقف الأمر على ظروف المباريات والقرعة وموعد مواجهة المنافسين".

وشدد "لكن بالإمكان تحقيق أكثر من 5 ميداليات، كلها أمور تتوقف على مدى جاهزية المنافسين. من الممكن أن تعود البعثة بالكامل بصفر من الميداليات، بالتأكيد ستكون خيبة أمل، ولكنها رياضة، هل يضمن أحد فوز مصر على الأرجنتين في كرة القدم؟ بالطبع لا يوجد كبير في الرياضة".

وأوضح "لقد مرت مصر بفترات انقطاع عديدة لم نحرز فيها أي ميداليات في دورات 1964 و1968 و1972 و1976 وفي 1980 لم نتأهل لدورة موسكو ثم حقق محمد رشوان ميدالية الجودو في 1984، بعدها حدث انقطاع جديد لم نحقق فيها ميداليات خلال دورات 1988 و1992 و1996 و2000، ومن 2004 نجاهد ألا نفوت فرصة لحصد ميدالية".

وأتم "لم نحسم من سيحمل العلم المصري في الأولمبياد، وسنحسم الأمر في يوليو، ورئيس البعثة هو هشام حطب".