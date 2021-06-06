تايكوندو - سيف عيسى وعبد الرحمن وائل يحصدان ذهبية إفريقيا.. ورفع رصيد مصر لست ميداليات

الأحد، 06 يونيو 2021 - 01:28

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تايكوندو

توج الثنائي سيف عيسى وعبد الرحمن وائل بالميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة إفريقيا للتايكوندو والمقامة في السنغال.

واختتمت البعثة المصرية اليوم الأول من البطولة بست ميداليات بواقع ذهبيتين وأربع ميداليات برونزية.

ونجح سيف عيسى في حصد ذهبية وزن تحت 80 كجم بعد الفوز على بطل المغرب في المباراة النهائية بالنقطة الذهبية.

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أما عبد الرحمن وائل فتوج بالذهبية بعد انسحاب بطل كوت ديفوار بسبب الإصابة وكانت النتيجة تقدم البطل المصري بـ 3-2.

وكان عبد الرحمن وائل قد حقق ذهبية بطولة إفريقيا عام 2018 بينما سيف عيسى حقق البرونزية.

وحققت مصر 4 ميداليات برونزية عن طريق كل من هداية ملاك ونور حسين وأشرقت نبيل وتقى شعبان.

وتشارك مصر بـ15 لاعب ولاعبة في البطولة المقامة في السنغال يومي السبت والأحد.

وتضم البعثة المصرية على مستوى الرجال كل من: عمر شراقي وزن تحت 54 كجم ومصطفى فرج 58 كجم وأحمد وائل 63 كجم وعبد الرحمن وائل 68 كجم وعبد الرحمن خلف 74 كجم وسيف عيسى 80 كجم وأحمد الراوي 87 كجم.

أما على مستوى السيدات فيمثل مصر كل من شهد سامي في وزن تحت 46 كجم ونور حسين تحت 49 كجم ومنة مدحت 53 كجم وأشرقت أحمد 57 كجم وروان رفاعي 62 كجم وهداية ملاك 67 كجم وميسون إيهاب 73 كجم وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كل من: المكسيكي أوسكار مديرا فنيا ومحمد مجدي وأسامة السيد مدربين وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية والتايكوندو والروابط الرياضية.

تايكوندو سيف عيسى عبد الرحمن وائل هداية ملاك
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