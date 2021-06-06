طبيب تونس يكشف لـ في الجول موقف إصابة ساسي

الأحد، 06 يونيو 2021 - 00:16

كتب : حامد وجدي

فرجاني ساسي - الأهلي والزمالك

كشف سهيل الشملي طبيب منتخب تونس، موقف إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ومنتخب تونس.

فرجاني ساسي سقط على الأرض ممسكا العضلة الأمامية خلال مباراة تونس والكونغو الديموقراطية الودية.

وقال الشملي في تصريحات لـFilGoal.com: "إصابة فرجاني ساسي أمام الكونغو في العضلة الأمامية".

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وأضاف "اللاعب سيعود للتدريبات خلال الـ48 ساعة".

وفازت تونس على الكونغو الديموقراطية بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية، أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب رادس.

تونس ستلعب مباراتين وديتين أخرتين أمام الجزائر ومالي يومي 11 و15 يونيو الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 16 يونيو الجاري، ضمن بطولة الدوري المصري.

فرجاني ساسي تونس الزمالك
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