جيرونا يتفوق على ألميريا في ملحق الصعود للدوري الإسباني ويتأهل للنهائي

الأحد، 06 يونيو 2021 - 00:08

كتب : FilGoal

جيرونا - ألميريا

تعادل جيرونا مع ألميريا دون أهداف على ملعب "ميديتيرانيو" في إياب نصف نهائي ملحق الصعود للدوري الإسباني.

التعادل كان سببا في تأهل جيرونا للمباراة النهائية لملحق الصعود بعدما استفاد من نتيجة مباراة الذهاب.

وكان جيرونا قد فاز على ألميريا بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعبه، يوم 2 يونيو الماضي.

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تفوق جيرونا على ألميريا يأتي رغم تفوق الأخير عليه في المواجهات المباشرة في الدوري.

حيث تعادل الفريقين دون أهداف في لقاء الدور الأول على ملعب جيرونا.

قبل أن يخسر من ألميريا في مباراة الدور الثاني بهدف دون مقابل.

واحتل ألميريا المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية للدوري الإسباني.

بينما حل جيرونا في المركز الخامس.

وينتظر جيرونا الفائز من مواجهة رايو فاييكانو وليجانيس في المباراة النهائية.

وكان رايو فاييكانو قد فاز على ليجانيس بنتيجة 3-0 في لقاء الذهاب.

وتنص اللوائح على أن تقام دورة مصغرة بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وعودة، يلعب فيها صاحب المركز الثالث ضد صاحب المركز السادس، صاحب المركز الرابع ضد صاحب المركز الخامس.

ويصعد الفائز منها للدوري الإسباني، رفقة فريقي: إسبانيول وريال مايوركا.

ألميريا جيرونا الدوري الإسباني
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