غريب: انضمام اللاعبين الكبار للمنتخب الأولمبي في طوكيو قرار يخص الأندية

شدد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على أن قرار انضمام بعض اللاعبين الكبار للفريق في دورة الألعاب الأولمبية يخص الأندية.

وقال غريب عبر قناة صدى البلد: "رغبة جميع اللاعبين الكبار في المشاركة مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد موجودة بالفعل والمنتخب حصل عليها بشكل رسمي".

وأضاف "ولكن القرار بنسبة 100% يرجع لأندية اللاعبين وفي النهاية نحن نتقبل أي قرار".

وأكمل "أمتلك العديد من العروض ولكن لن أنظر فيها إلى بعد أولمبياد طوكيو لأن هذا حدث لا يتكرر إلا كل 4 سنوات ويجب التركيز بشدة في هذه البطولة".

وعن إصابة طاهر محمد لاعب الأهلي قال: "اللاعب يشعر بآلام في الكاحل وطبيب المنتخب أكد أنه يحتاج لأسبوع تدريبات علاجية قبل العودة".

وواصل "أما عمر مرموش يحتاج فترة علاج تصل إلى 10 أيام".

وأتم تصريحاته "سنلعب مباراة ودية أولى ضد جنوب إفريقيا في السويس ثم سنلتقي مجددا في القاهرة، وذلك حتى يعتاد المنتخب على التنقل لأننا سنلعب في الأولمبياد مباراتين في مدينة ومباراة في مدنية أخرى".