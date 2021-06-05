لانجليه: سأكون في برشلونة بالموسم المقبل

السبت، 05 يونيو 2021 - 23:40

كتب : عبد الرحمن فوزي

كليمنت لونجليه - لوكاس بيريز - برشلونة - ألافيس

أعلن كليمون لانجليه مدافع برشلونة عن استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال لانجليه في تصريحات لشبكة يورو سبورت: "لا أرى نفسي أرحل عن برشلونة، لقد وقعت على عقد جديد في الموسم الماضي وسأكون في برشلونة بالموسم المقبل".

وتحدث المدافع الفرنسي عن بقاء كومان مع الفريق في الموسم المقبل وقال: "لقد قام بعمل رائع في موسمه الأول، قابلتنا بعض الفترات الصعبة، كما قابلتنا بعض الفترات التي أظهرنا بها جودة اللعب والانتصارات والصورة الإيجابية".

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وتابع "أتمنى أن نواصل العمل الذي أنجزناه، ونتقدم العام المقبل، نحن على الطريق الصحيح".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية حدوث بعض التغييرات في دفاع برشلونة بعد المستوى الذي قدموه في الموسم المنقضي.

وأبرم برشلونة أولى صفقات الموسم على مستوى خط دفاعه بالتعاقد مع إريك جارسيا في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي.

ويلعب لانجليه مع برشلونة منذ عام 2018، وساهم خلال تلك الفترة في تتويج الفريق بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وأنهي برشلونة الموسم المنقضي بحصوله على لقب كأس ملك إسبانيا، وحصل على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ويستعد المدافع صاحب الـ 25 عاما للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في بطولة يورو 2020 بعدما تم اختياره في القائمة المشاركة في البطولة من قبل مدرب الديوك ديديه ديشامب.

وأوقعت القرعة منتخب فرنسا في المجموعة السادسة بجانب كل من منتخب ألمانيا والبرتغال والمجر.

في إسبانيا برشلونة كليمونت لانجليه
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