وكيله: أفشة يريد المشاركة في لقاء الترجي.. وهذه حقيقة العروض المقدمة له

وضح عبد الرحمن إسماعيل وكيل محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أن موكله يرغب في خوض مواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مشيرا إلى حقيقة العروض المقدمة لديه.

ويعاني أفشة من التواء في الكاحل، وهي الإصابة التي قد تعيقه عن مواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 19 و26 يونيو الجاري.

وقال عبد الرحمن إسماعيل لقناة "on time sports2": "يخضع لجلستين علاجيتين يوميا والفاصل الزمني بينهما 5 ساعات لأنه يرغب في لعب المباراة المقبلة".

وتابع "يخوض جلسات علاجية في الماء لأنها تساعد على الشفاء".

واستمر "لا يجوز أن يقول إنه سيلعب (ضد الترجي) مع الحصول على المسكنات، قد يكون قد قال ذلك في غرفة خلع الملابس، لكن طبيب الفريق هو من سيحدد إذا كان سيشارك أم لا".

وعن احتمالية تواجده مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، قال: "يتمنى المشاركة مع منتخب مصر في الأولمبياد لكن شوقي غريب هو صاحب القرار".

وحول حقيقة العروض الاحترافية المقدمة إليه، وضح "منذ بطولة إفريقيا وجميع أندية العالم تتابع أفشة لأنه من أهم اللاعبين في مصر والقارة في هذا المركز".

وكشف "نُرشح اللاعب لعدة أندية ويقولوا لنا نحن نعرفه ويوجد من شاهده لكن لا توجد عروض رسمية حتى الآن".

وشدد "لن نستطيع الحديث مع الأهلي قبل نهاية بطولة إفريقيا لأن أفشة يرغب في الفوز بالبطولة العاشرة".

وواصل "من الصعب أن يرحل أفشة في الصيف لأن الأهلي لن يتركه يرحل إذا كان ينافس، لكن سنحاول أن يرحل في يناير".

واستمر "طبيعة عملي تجعلني أجلب له العروض، فهو أفضل لاعب في مصر لكن الخروج من الأهلي لن يكون سهلا".

وأكد "هناك عروض تركية لأفشة والصحافة هناك تحدثت عنها، لكن المشكلة أن أفشة يحب الأهلي ويجب إقناعه قبل إقناع الأهلي".

وأتم "تحدث مع أمير توفيق (مدير التسويق بالأهلي) وقلت له أن بعض الأندية مهتمة بأفشة لكن لا توجد عروض رسمية".

وينتهي عقد أفشة مع الأهلي عام 2024.