تايكوندو – عبد الرحمن وائل وسيف عيسى يتأهلان يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا

صعد عبد الرحمن وائل وسيف عيسى لاعبا منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة إفريقيا للتايكوندو المقامة في السنغال.

وتأهل عبد الرحمن وائل لنهائي بطولة إفريقيا للتايكوندو تحت وزن 68 كجم بعد فوزه على بطل المغرب.

وخطف عبد الرحمن وائل بطاقة التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على بطل المغرب بالنقطة الذهبية في نصف نهائي البطولة.

وكان عبد الرحمن وائل قد تغلب على بطل تونس في الدور ربع النهائي.

كما تأهل سيف عيسى للمباراة النهائية لوزن 80 كجم بعد تفوقه على بطل السنغال.

وفاز سيف عيسى في نصف النهائي على بطل السنغال بنتيجة 15-5.

وفي نفس السياق، حقق منتخب مصر للسيدات 3 ميداليات برونزية في بطولة إفريقيا حتى الآن. (طالع التفاصيل)

وتشارك مصر بـ15 لاعب ولاعبة في البطولة المقامة في السنغال يومي السبت والأحد.

وتضم البعثة المصرية على مستوى الرجال كل من: عمر شراقي وزن تحت 54 كجم ومصطفى فرج 58 كجم وأحمد وائل 63 كجم وعبد الرحمن وائل 68 كجم وعبد الرحمن خلف 74 كجم وسيف عيسى 80 كجم وأحمد الراوي 87 كجم.

أما على مستوى السيدات فيمثل مصر كل من شهد سامي في وزن تحت 46 كجم ونور حسين تحت 49 كجم ومنة مدحت 53 كجم وأشرقت أحمد 57 كجم وروان رفاعي 62 كجم وهداية ملاك 67 كجم وميسون إيهاب 73 كجم وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كل من: المكسيكي أوسكار مديرا فنيا ومحمد مجدي وأسامة السيد مدربين وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية والتايكوندو والروابط الرياضية.