كارتيرون يدرس خوض مباريات ودية خلال التوقف.. ويتابع ساسي والجزيري مع تونس

السبت، 05 يونيو 2021 - 22:39

كتب : إبراهيم رمضان

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام حرس الحدود

يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأوضح أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن المدير الفني سيحسم قراره في الأمر، ويناقش كل الاحتمالات مع الجهاز المعاون.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية مساء الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأخطر الجهاز الإداري اللاعبين بموعد التجمع في الرابعة عصرا، على أن ينطلق المران في الخامسة مساء.

على جانب آخر يتابع الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون مباراة المنتخب التونسي الودية أمام الكونغو لمتابعة ثنائي الفريق فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري.

واتفق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع جهازه المعاون على إعداد تقرير شامل عن اللاعبين الدوليين في مبارياتهم مع منتخباتهم سواء فرجاني ساسي والجزيري، أو أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب وحميد أحداد مع منتخب المغرب للمحليين.

الزمالك فرجاني ساسي كارتيرون
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