تايكوندو – 4 برونزيات لسيدات مصر في بطولة إفريقيا

حققت سيدات مصر 4 ميداليات برونزية حتى الآن في بطولة إفريقيا للتايكوندو المقامة في السنغال.

وفازت هداية ملاك بالميدالية البرونزية في وزن تحت 67 كجم.

وكانت هداية ملاك قد حققت الميدالية الفضية في البطولة الماضية عام 2018 لكن في وزن تحت 73 كجم، قبل أن تلعب في منافسات تحت 67 كجم.

كما فازت تقى شعبان بالميدالية البرونزية في وزن فوق 73 كجم.

وحصدت نور حسين الميدالية البرونزية أيضا في وزن 47 كجم.

وأيضا حققت أشرقت نبيل الميدالية البرونزية في وزن 57 كجم.

وتشارك مصر بـ15 لاعب ولاعبة في البطولة المقامة في السنغال يومي السبت والأحد.

وتضم البعثة المصرية على مستوى الرجال كل من: عمر شراقي وزن تحت 54 كجم ومصطفى فرج 58 كجم وأحمد وائل 63 كجم وعبد الرحمن وائل 68 كجم وعبد الرحمن خلف 74 كجم وسيف عيسى 80 كجم وأحمد الراوي 87 كجم.

أما على مستوى السيدات فيمثل مصر كل من شهد سامي في وزن تحت 46 كجم ونور حسين تحت 49 كجم ومنة مدحت 53 كجم وأشرقت نبيل 57 كجم وروان رفاعي 62 كجم وهداية ملاك 67 كجم وميسون إيهاب 73 كجم وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم.