مجاهد: اللوائح تحكم تعامل اتحاد الكرة مع انتقالات اللاعبين.. ولم نصدر تعليقات بشأنها

السبت، 05 يونيو 2021 - 22:13

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري أنه لم يصدر عن الاتحاد أي تعليق عن انتقالات أي من اللاعبين.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بيانا، تشير فيه إلى أن اتحاد كرة القدم لا يصدر عنه مثل هذه التعليقات أو يعلن موقفًا له علاقة بذلك، إلا خلال فترات القيد أو لدى التقدم إلى الاتحاد بأوراق رسمية في هذا الخصوص.

مجاهد أضاف "أي تعليقات تصدر عن الاتحاد في تلك التوقيتات يحكمها اللوائح الدولية الحاكمة لكل ما يتعلق بانتقالات اللاعبين".

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كانت تصريجات صحفية نٌسبت إلى أحمد مجاهد، يقول فيها بأن من حق فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، الرحيل عن فريقه بنهاية شهر يونيو الجاري.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك هذا الموسم، وسط عدم وضوح رؤية تجديد اللاعب لناديه من عدمه حتى الآن.

ويتواجد ساسي حاليا مع منتخب تونس في تونس لخوض مباراتين وديتين، ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2022.

اتحاد الكرة الزمالك فرجاني ساسي
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