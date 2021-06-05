السعودية تُسقط اليمن بثلاثية وتتصدر مجموعتها في تصفيات كأس العالم

فازت السعودية على اليمن بنتيجة 3-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود في الجولة السابعة لمباريات المجوعة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

تقدم سالم الدوسري للسعودية مبكرا في الدقيقة 4، وأضاف فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة 17 قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 32.

الفوز رفع رصيد السعودية للنقطة 11 لتحتل صدارة المجموعة رغم خوضها لـ5 مباريات فقط.

وتحل أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

بينما تجمد رصيد اليمن عند النقطة 5 من 5 مباريات أيضا لتحتل المركز الأخير في المجموعة.

وصف الأهداف

استغل سالم الدوسري تعامل علاء نعمان الخاطئ مع الكرة وخطفها وسدد بيسراه بقوة لتسكن شباك الحارس محمد عياش.

بعدها مرر سلمان الفرج الكرة بشكل رائع لفهد المولد الذي وضعها بمهارة من فوق محمد عياش ليسجل الهدف الثاني.

واستغل المولد رأسية عبد الإله المالكي العائدة من محمد عياش ووضع الكرة في المرمى ليسجل ثالث أهداف اللقاء.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بالتعادل بنتيجة 2-2 بين المنتخبين.

وتلعب السعودية في الجولة المقبلة ضد منتخب سنغافورة، على أن يلعب منتخب اليمن ضد أوزبكستان.