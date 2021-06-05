اختبر معلوماتك - هل تتذكر مباريات إسبانيا؟ السبت، 05 يونيو 2021 - 21:49 كتب : FilGoal لاعبو إسبانيا يحتفلون بهدف في مرمى كوسوفو هل تعرف منتخب إسبانيا جيدا؟ إسبانيا يورو 2020 حسنا، أرنا إلى أي مدى أنت جاهز للبطولة.. شارك في اختبار في الجول حول منتخب الماتادور. أخبار متعلقة بعد التفنن في إهدار الهجمات.. التعادل السلبي يحكم بين إسبانيا والبرتغال وديا مواعيد مباريات الجمعة 4 يونيو 2021.. إسبانيا ضد البرتغال والبرازيل في تصفيات المونديال اختبر نفسك - هل تعرف تاريخ إسبانيا في اليورو يورو تحت 21 – البرتغال إلى النهائي بعد إقصاء إسبانيا video:1 يورو 2020 إسبانيا نرشح لكم أخر الأخبار إصابة حميد أحداد في معسكر منتخب المغرب للمحليين 18 دقيقة | إفريقيا المصري: نثق في علي ماهر.. وكانت لدينا أحلام كبيرة في الكأس ضاعت في 5 دقائق ساعة | الدوري المصري 10 من أعظم مشاهد اليورو عبر التاريخ 2 ساعة | يورو 2020 تقرير تونسي: بينهم الهوني.. خماسي الترجي يشكو النادي للاتحاد التونسي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا المقاولون: النحاس مستمر الموسم المقبل.. لم يحدث تواصل من الزمالك بشأن مجلي 2 ساعة | الدوري المصري كشري: مهمة الإنتاج في البقاء صعبة.. نحتاج لفوزين 2 ساعة | الدوري المصري وكيلهما: وليد سليمان مستمر مع الأهلي.. وموقف الشناوي من العروض 3 ساعة | الدوري المصري وكيله لـ في الجول: السولية يعشق الأهلي.. فكرة خروجه للإعارة رؤية مني ودليل على الانتماء 3 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. تقرير تونسي: بينهم الهوني.. خماسي الترجي يشكو النادي للاتحاد التونسي 10 من أعظم مشاهد اليورو عبر التاريخ وكيله لـ في الجول: السولية يعشق الأهلي.. فكرة خروجه للإعارة رؤية مني ودليل على الانتماء وكيلهما: وليد سليمان مستمر مع الأهلي.. وموقف الشناوي من العروض إيطاليا.. تيكي تاكا بلون جديد الأكثر مشاهدة 1 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 2 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 3 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 4 قائمة المنتخب الأولمبي - مصطفى محمد ومرموش وإمام عاشور يواجهون جنوب إفريقيا وديا أمس اليوم غدا مباريات ودية 1 إنجلترا 0 رومانيا انتهت مباريات ودية 3 هولندا 0 جورجيا انتهت مباريات ودية 1 الجزائر 0 مالي انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 كفر الشيخ 0 دكرنس انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 3 الأولمبي 3 ألعاب دمنهور انتهت تصفيات كأس العالم - آسيا - عمان - قطر لم تبدأ 19:00 تصفيات كأس العالم - آسيا 3 العراق 0 كمبوديا مباشر تصفيات كأس العالم - آسيا - الصين - الفلبين لم تبدأ 19:00 تصفيات كأس العالم - آسيا 0 غوام 2 سوريا مباشر 16:39 تصفيات كأس العالم - آسيا - الإمارات - تايلاند لم تبدأ 18:45 تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية - الإكوادور - بيرو لم تبدأ 23:00 مباريات ودية - إسبانيا تحت 21 - ليتوانيا لم تبدأ 20:45 مباريات ودية - فرنسا - بلغاريا لم تبدأ 21:10 قد ينال إعجابك