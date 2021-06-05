ساوثجيت: من المستحيل التنبؤ بإمكانية مشاركة ماجواير في اليورو

يري جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أنه من المستحيل التنبؤ بإمكانية مشاركة هاري ماجواير مدافع الفريق في اليورو.

وكان ساوثجيت قد أعلن عن ضم المدافع لقائمة إنجلترا رغم تعرضه للإصابة بنهاية الموسم المنقضي برفقة فريقه مانشستر يونايتد.

وقال ساوثجيث خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الودية أمام رومانيا والمقرر لها غدا: "مع الإصابة، من المستحيل التنبؤ بنسبة 100% بما سيحدث".

وتابع "طاقمنا الطبي مسرور بالتقدم الذي أحرزه اللاعب، وخاصة خلال اليومين الماضيين. نحن نعلم أنه هناك دائما مخاطرة، ولكنه سيكون متاحا للمشاركة في حالة عودته للتدرب مع المجموعة، ومدى سرعة تقدمه".

وشدد "ولكن بالطبع هناك دائما خطر التعرض للإصابة، وهو أن تتعرض لانتكاسة بسيطة واحدة ويومين أو ثلاثة هنا أو هناك، تؤثر كثيرا على تلك الجداول الزمنية".

وأضاف "ولذلك فأنا أتعامل بواقعية مع هذا. لقد اخترنا فريقا على أساس أنه إذا لم يكن معنا، فلدينا اللاعبين الذين سيحلون محله، وإذا كان قادرا على المشاركة فسيكون ذلك مثل المكافأة لنا".

ولم يشارك ماجواير في أي مباراة منذ فوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا في 9 مايو الماضي، بسبب تعرضه للإصابة في أربطة الكاحل.

وشارك ماجواير في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قبل أن يتعرض للإصابة في الجولة الـ 34 أمام أستون فيلا.

ويسعي منتخب إنجلترا للفوز ببطولة اليورو للمرة الأولي في تاريخه.

وأوقعت القرعة منتخب إنجلترا في المجموعة الرابعة بجانب كل من كرواتيا، وإسكتلندا، والتشيك.

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