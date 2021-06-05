أسامة نبيه ينفي تصريحاته حول فرجاني ساسي

نفى أسامة نبيه مدرب الزمالك أن يكون قد أدلى بتصريحات حول فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي للفريق.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال نبيه في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "لم أدخل مع أي شخص في نقاش عن فرجاني ساسي لأنني لست معنيا بالحديث عن أمور الفريق".

وأضاف "فوجئت بتصريحات منسوبة لي بالهجوم على فرجاني، لكنه لم يحدث".

نبيه أتم "الزمالك في انتظار عودة فرجاني لاستكمال مسيرته مع الفريق".

ويتواجد فرجاني ساسي حاليا في معسكر منتخب تونس لوديات توقف يونيو الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 16 يونيو الجاري في الدوري المصري.