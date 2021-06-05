خبر في الجول - تحديد ملاعب تصفيات ملحق بطولة كأس العرب

السبت، 05 يونيو 2021 - 20:38

كتب : محمد الجزار

قرعة كأس العرب - وائل جمعة

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب التي تقام في قطر في عام 2021 الجاري ملاعب جولة تصفيات ملحق البطولة.

واختارت اللجنة استاد خليفة أحد ملاعب بطولة كأس العالم 2022 لاحتضان التصفيات، بجانب ملعب جاسم بن حمد بنادي السد الذي استضاف مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.

وفي التصفيات يلعب كل من:

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عمان × الصومال

لبنان × جيبوتي

الأردن × جنوب السودان

البحرين × الكويت

موريتانيا × اليمن

فلسطين × جزر القمر

ليبيا × السودان

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر، والفائز من لبنان ضد جيبوتي وليبيا ضد السودان.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة من 31 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وتلعب المباريات في 6 ملاعب من استادات مونديال 2022.

كأس العرب منتخب مصر
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