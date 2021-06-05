مران الزمالك – عودة محمود علاء.. وتركيز على رفع اللياقة

عاد محمود علاء مدافع الزمالك للمشاركة في المران الجماعي للفريق بعد الشفاء من الإصابة.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

خاض لاعبو الزمالك مرانهم المسائي اليوم السبت، بعد العودة من فترة الراحة.

باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، قاد المران بعد عودة من الإجازة التي قضاها خارج مصر، فيما قاد أيمن الطويل مدرب حراس مواليد 2003، تدريبات الحراس في غياب أرتور أوليفيرا مدرب الحراس البرازيلي في إجازة.

اللاعبون أجروا مسحة طبية قبل انطلاقة المران الأول بعد راحة الخمسة أيام.

مران الزمالك شهد تقسيمة قوية بين اللاعبين، أشرف عليها باتريس كارتيرون بنفسه، كما شهدت حرص الجهاز الفني على منح تعليمات مستمرة للاعبين لتصحيح الأخطاء.

وركز الجهاز الفني على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية مختلفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق ومعاونه أحمد عصمت، تحت أنظار كارتيرون.

واطمئن كارتيرون على حالة محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق، قبل أن يتوجه اللاعب لأداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي.

ويعاني عبد الشافي من الإصابة في الركبة، والتي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الجونة في مسابقة الدوري الممتاز.

من جهة أخرى، عاد محمود علاء مدافع الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية.

كما شارك علاء في التدريبات التي يؤديها الزمالك مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وحصل حازم إمام ظهير أيمن الفريق على راحة من التدريبات؛ بسبب معاناته من شد في العضلة الأمامية.

وتعرض حازم إمام للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحدد الجهاز الطبي للزمالك برنامجا تأهيليا للاعب لتجهيزه خلال الفترة المقبلة.

وأخيرا، اكتفى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأيمن حفني صانعا لعب الفريق بتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي.

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لمناقشة بعض الأمور الفنية للفريق.

كما عقد كارتيرون جلسة مع الجهاز الإداري بقيادة الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري وأحمد إبراهيم إداري الفريق لمناقشة مدى إمكانية خوض مباريات ودية من عدمه خلال فترة التوقف.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 16 يونيو الجاري، في بطولة الدوري.