في الدرجة الثانية – الشرقية للدخان يتصدر مجموعة الصعيد.. وتعادل مثير بين المنيا وتليفونات بني سويف

أقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة 26 لمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية.

واكتسح الشرقية للدخان ضيفه مركز شباب سمسطا بنتيجة 4-1، حيث سجل الأهداف كل من علاء عباس وبكر فتحي مصطفى الحر "هدفين" بينما سجل محمد سمير هدف سمسطا.

بهذه النتيجة تربع على صدارة المجموعة بنتيجة 54 نقطة.

وفاز الألومنيوم على شبان قنا بهدف محمد الشربيني في الدقيقة 87 ليرتفع رصيده للنقطة 50، ليحتل المركز الثاني.

وسيلعب الألومنيوم ضد مركز شباب سمسطا يوم الثلاثاء المقبل في المباراة المعادة. (طالع التفاصيل)

وتعادل المنيا مع ضيفه تليفونات بني سويف بهدفين لكل فريق، تقدم المنيا بهدفين لمحمد سمارة وعمرو عثمان وظل التقدم حتي الدقيقة 91 ليسجل التليفونات هدفا عن طريق أحمد بندق ثم سجل عمرو عثمان مهاجم المنيا هدف عكسي في مرماه.

ليرتفع رصيد المنيا للنقطة 49 في المركز الثالث ويصل رصيد تليفونات بني سويف للنقطة 28.

وانتصر الإعلاميين على قنا بهدفين مقابل هدف، سجل للإعلاميين أجاثون ميلاد ومهدي صبحي بينما سجل دومينيك هدف قنا.

ووصل رصيد الإعلاميين إلى النقطة 43 ليحتل المركز الرابع.

وانتصر بترول اسيوط على طهطا بهدفين مقابل هدف، سجل لبترول أحمد ترك ومؤمن أحمد وسجل لطهطا يوسف عطاي ليصل رصيد الفريق للنقطة 35.

وانتصر الفيوم خارج ملعبه على ديروط بهدفين دون مقابل سجلهما أنس شندي ليرتفع رصيد الفريق إلى 35 نقطة.

وفاز سوهاج على أسمنت أسيوط بهدف ليرتفع رصيده للنقطة 33.

وانتصر كيما أسوان على بني سويف بهدفين دون مقابل سجلهما أبو السعود بنزيما ليصل الفريق لنقطته 28.