تشكيل تونس – ساسي أساسي.. والجزيري ومعلول احتياطيان أمام كوبر

تواجد فرجاني ساسي في تشكيل تونس الأساسي أمام الكونغو الديموقراطية، فيما يبدأ علي معلول وسيف الدين الجزيري من مقاعد البدلاء.

أعلن منذر الكبير مدرب منتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة الكونغو الديموقراطية وديا بعد قليل.

تشكيل تونس شهد تواجد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بالتشكيل الأساسي، فيما تواجد سيف الجزيري مهاجم الزمالك، وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي على مقاعد البدلاء.

وستكون المباراة هي الأولى لـ الكونغو الديموقراطية تحت قيادة هيكتور كوبر المدرب الأرجنتيني السابق لمنتخب مصر.

وجاء تشكيل تونس كالتالي:

حارس: معز حسن.

الدفاع: علي عبدي – ياسين مرياح – منتصر طالبي – وهبي كشريدة.

الوسط: عيسى لايدومي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان.

الهجوم: يوسف مساكني – وهبي خزري – نعيم سليتي.