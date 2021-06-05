تشكيل تونس – ساسي أساسي.. والجزيري ومعلول احتياطيان أمام كوبر

السبت، 05 يونيو 2021 - 19:36

كتب : FilGoal

نيجيريا - تونس - كأس أمم إفريقيا 2019

تواجد فرجاني ساسي في تشكيل تونس الأساسي أمام الكونغو الديموقراطية، فيما يبدأ علي معلول وسيف الدين الجزيري من مقاعد البدلاء.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

أعلن منذر الكبير مدرب منتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة الكونغو الديموقراطية وديا بعد قليل.

تشكيل تونس شهد تواجد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بالتشكيل الأساسي، فيما تواجد سيف الجزيري مهاجم الزمالك، وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي على مقاعد البدلاء.

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وستكون المباراة هي الأولى لـ الكونغو الديموقراطية تحت قيادة هيكتور كوبر المدرب الأرجنتيني السابق لمنتخب مصر.

وجاء تشكيل تونس كالتالي:

حارس: معز حسن.

الدفاع: علي عبدي – ياسين مرياح – منتصر طالبي – وهبي كشريدة.

الوسط: عيسى لايدومي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان.

الهجوم: يوسف مساكني – وهبي خزري – نعيم سليتي.

تونس فرجاني ساسي علي معلول
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