النجوم: كريم فؤاد لن يستمر مع إنبي والأهلي لم يفاوضنا.. هذا وضع اللاعب

السبت، 05 يونيو 2021 - 18:54

كتب : FilGoal

كريم فؤاد - الأهلي

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن وضع المفاوضات الخاصة بانتقال كريم فؤاد مدافع الفريق المٌعار لـ إنبي.

كريم فؤاد يلعب الموسم الجاري معارا من النجوم إلى إنبي، وسط تقارير حول رغبة العديد من الأندية لضمه.

وقال محمد الطويلة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "كريم فؤاد لن يستمر مع إنبي، وإعارته انتهت مع نهاية شهر مايو، وإنبي أعلمني منذ أكثر من شهر بأنهم لا يفكرون في التعاقد معه لعدم توافر الموارد المالية لإتمام الصفقة".

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وأضاف "بالتأكيد كريم فؤاد لن يلعب في النجوم لأنني لن أدعه يلعب في الدرجة الثانية بعد وصوله لهذا المستوى".

الطويلة أتبع "الأهلي حتى الآن لم يتصل بنا بشكل رسمي، وأنا لا أعترف سوى بالعروض الرسمية. من مصلحة النادي ألا نتحدث مع أي جهة الآن، لأن الأولمبياد ستبدأ بعد شهرين ولا داعي للتفاوض حاليا".

رئيس النجوم أكمل "ما أسعى إليه هو أن ينتقل اللاعب لـ أوروباـ لأن بنفيكا كان مهتما باللاعب العام الماضي، ولم تتم الأمور بسبب فيروس كورونا، ومن يعمل على تطوير مواهب نادي النجوم هم خبراء من بنفيكا، وهم من قاموا بتصعيده للفريق الأول وسنه 17 عامًا. حاليا نحاول مع بنفيكا تجديد التفاوض معهم".

واستطرد "رغبة اللاعب 100% هي اللعب في الأهلي إلا إذا أتت عروض أوروبية، ورغبة النادي بعيدًا عن الحسابات الأخرى فنحن نعتبر الأهلي المكان الأول الذي أتمنى أن يكون ابني الموهوب لاعبًا في صفوفه، لكني أفضل الانتظار حتى نرى الموقف في أوروبا".

الطويلة واصل "إذا أتى العرض المناسب الذي يجعلنا نعجل بالأمور فلا مانع من التعجيل. لا يمكن أن أقول الرقم المناسب الذي نبحث عنه، لكن بالتأكيد القيمة ستزيد عما وضعناه في بند حق الشراء لـ إنبي".

وأتم "لو لم نحصل على العرض المناسب لـ كريم فؤاد خلال الفترة المقبلة، سيلعب على سبيل الإعارة لأحد الأندية الأربعة الأوائل في الدوري بالموسم المقبل".

كريم فؤاد شارك مع إنبي في 22 مباراة هذا الموسم. صنع فيهم 4 أهداف.

صاحب الـ21 عاما يجيد اللعب كظهير أيمن وظهير أيسر، ويعد أحد أفراد منتخب مصر الأوليمبي.

إنبي في الدوري النجوم كريم فؤاد
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