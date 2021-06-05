تشافي: رفضت تدريب برشلونة مرتين.. وعلينا احترام كومان

السبت، 05 يونيو 2021 - 18:21

كتب : FilGoal

تشافي - السد القطري

كشف تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي عن رفضه لتدريب النادي الكتالوني في مرتين سابقتين.

وكانت عدة تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى تفاوض إدارة برشلونة مع تشافي لتدريب الفريق في أوقات سابقة.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لحسن الحظ أو ربما لسوء الحظ؛ فأنا قلت لا لبرشلونة في مرتين بسبب الظروف المختلفة سواء كانت عائلية أو مهنية أو تعاقدية".

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وشدد "قول هذا يعد أمرا صعبا لأني برشلونيا لكن اللحظة لم تكن مناسبة".

وأضاف "سنرى ما سيحدث وبعدها نقرر. لقد جاءت لي برشلونة من قبل لكن الوقت لم يكن قد حان فأنا لا أُفضل الاندفاع. ذات مرة قال تشابي ألونسو إنه يريد أن يكون مدربا بطريقته الخاصة ليشعر بهويته".

وتابع "حين وصلت لبرشلونة (عائدا من قطر) تلقيت العديد من الرسائل، لكن هناك مدربا للفريق وهو كومان وعلينا احترامه، كما أنني لست متسرعا".

وحول تجربته مع السد حتى الآم، قال: "لقد جددت تعاقدي لمدة موسمين، لأنني أشعر بالراحة".

واستمر "لدي استعداد لأن استمع للعروض الأخرى لكن بهدوء، فأنا أتعلم وأرتكب بعض الأخطاء لكني مشروع الفريق يسير بشكل رائع".

وأتم "ليس فقط مشروع السد الذي يسير بشكل رائع ولكن مشروع قطر لكأس العالم أيضا الذي سيبدأ خلال عام وسيكون لي دورا هاما به".

ويتولى تشافي تدريب السد منذ عام 2019، حيث تقلد منصب المدير الفني بعد اعتزاله اللعب مباشرة مع الفريق.

وقاد تشافي السد للفوز بثنائية الدوري والكأس في الموسم المنصرم.

وكانت جوان لابورتا رئيس برشلونة قد أعلن عن بقاء رونالد كومان في منصبه كمدير فني للفريق في الموسم المقبل واستمراره حتى نهاية عقده في عام 2022.

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