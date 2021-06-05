وزير الرياضة يشيد بتنظيم ماراثون مدينتي.. وزيدان: حدث رياضي مشرف لـ مصر

السبت، 05 يونيو 2021 - 18:10

كتب : محمود صلاح

ماراثون مدينتي

أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحسن تنظيم مجموعة طلعت مصطفى لماراثون مدينتي وتوافر المساحات الخضراء في مدينتي، الأمر الذي يشجع الشباب ومختلف الأعمار على خوض الماراثون، والذي أقيم تحت الإشراف الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى.

وأشار إلى أن تنظيم الماراثون يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى في دعم الرياضة .

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وشارك عدد من نجوم الرياضة بماراثون مدينتي للجري، والذي أقيم صباح يوم الجمعة، بمشاركة أكثر من 1200 متسابق، من بينهم عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وأجانب من 15 جنسية مقيمين في مصر.

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وحرص المشاهير على المشاركة في ظل ما يتميز به ماراثون مدينتي من تنظيم رائع بالتعاون مع شركة تراي فاكتوري، وشجعوا الشباب على ممارسة الرياضة.

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وقال محمد زيدان نجم منتخب مصر لكرة القدم :"ماراثون مدينتي للجري حدث رياضي مشرف لمصر، في ظل ما يتميز به من مستوى تنظيم رائع وتوافر كافة الإمكانيات من المنظمين".

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وأضاف "دائمًا حريص على أن أشارك بأي حدث رياضي يشجع على ممارسة الرياضة، ولذا سعدت جدًا بمشاهدة أطفال وشباب وكبار السن وسيدات مشاركين بهذا الحدث".

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وحرصت مجموعة طلعت مصطفى على تخصيص طرق واسعة للمتسابقين بماراثون مدينتي، وحددت مسارات للجري وسط مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات، فضلًا عن توفير التأمين اللازم للمتسابقين وجميع المشاركين في الماراثون، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم وتباعد للوقاية من فيروس كورونا .

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وشمل ماراثون مدينتي، الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع شركة تراي فاكتوري، 3 أنواع من السباقات؛ سباق جري لمسافة 5 كيلو متر، وسباق جري 10 كيلو متر، وسباق 21 كيلو متر، ليناسب المارثون مختلف الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية.

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