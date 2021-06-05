لاعب أتالانتا: هناك لاعبين أفضل من رونالدو في إيطاليا

يعتقد روسلان مالينوفسكي لاعب وسط أتالانتا أن كريستيانو رونالدو ليس أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، وأصر على إمكانية لعب لويس مورييل في برشلونة.

وقال الأوكراني عبر حساب Вацко Live عبر يوتيوب: "لن أفصح عمن هو أفضل لاعب في إيطاليا، أؤمن بأن هناك أكثر من لاعب أفضل من رونالدو".

وأوضح "أود أن أقول أن لويس مورييل أفضل من لعبت معه، وهو لاعب رائع".

وأكمل "إذا سارت الأمور بشكل مختلفة، يستطيع اللعب بقميص برشلونة، ومن الصعب فهم كيف لم يحدث ذلك".

وأتم "ربما يعتمد الأمر على شخصيته، لكن مورييل يمثل روح غرفة الملابس، هو يبتسم دائما".

الكولومبي البالغ 30 عاما سجل 22 هدفا وصنع 9 في الدوري الإيطالي خلال 36 مباراة منها 20 مباراة كبديل.

بينما حاز رونالدو على جائزة هداف الدوري الإيطالي بتسجيل 27 هدفا بقميص يوفنتوس وتوج بلقب كأس السوبر أمام نابولي وكأس إيطاليا أمام أتالانتا.