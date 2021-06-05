قائد اسكتلندا السابق لـ في الجول: قادرون على المنافسة.. وهذا الرباعي مرشح للقب يورو 2020

يرى كيني ميلر قائد اسكتلندا السابق أن منتخب بلاده قادر على أن يكون منافسا قويا في يورو 2020.

وتقع اسكتلندا في المجموعة الرابعة، رفقة إنجلترا والتشيك وكرواتيا.

وقال مهاجم اسكتلندا صاحب الـ 69 مباراة دولية والـ 18 هدفا، وأحد 5 لاعبين لعبوا لرينجرز وسيلتك في العصر الحديث لـ FilGoal.com، بمناسبة عودة بلاده للمشاركة في البطولة لأول مرة منذ يورو 1996: "أعتقد أن تلك النسخة هذه ستكون قوية جدا وتنافسية وذلك مع استمرار زيادة عدد المنتخبات وتواجد منتخبات كثيرة على مستوى عال، لذلك ستكون البطولة مثل الوجبة الكروية لمتابعي كرة القدم".

وأكمل "ما يضيف للبطولة حماسا هو لعبها في مدن مختلفة، سيكون لدينا مباراتين في اسكتلندا وهو أمر رائع".

وعن حظوظ المنتخب الاسكتلندي في البطولة قال ميلر: "اسكتلندا لديها فرصة كبيرة للمنافسة في البطولة، نحن لدينا فريق موهوب ومع لعب مباراتين داخل اسكتلندا في هامبدن بارك وبحضور جماهيري ستكون أمامنا الفرصة للتأهل للدور المقبل، هذه أمور تعطي لنا أفضلية بالإضافة إلى أن هناك مباراة أخرى ستقام ضد إنجلترا".

وأكمل مهاجم سيلتك ورينجرز السابق: "علينا فقط اولا التركيز على مباراة التشيك لأن الفوز فيها سيجعلنا نقطع شوطا كبيرا نحو التأهل من المجموعة. أنا واثق تماما من أن المنتخب قادر على المنافسة لكن علينا أولا التأهل من دور المجموعات لأن بعد ذلك لا يمكن أن تتوقع ما يحدث في دور خروج المغلوب".

وعن نصيحة يقدمها للاعبي اسكتلندا قال: "هذه أول بطولة كبرى لنا منذ 23 عاما بعد المشاركة في كأس العالم 1998 بفرنسا، وهى العودة للمشاركة في اليورو من وقت طويل لذلك عليهم الاستمتاع بهذه التجربة وعدم الشعور بالندم على أي نتيجة".

وتواصل اسكلتندا استعدادتها لليورو بمواجهة منتخب لوكسمبورج وديا غدا الإثنين في أخر التجارب الودية قبل أولى مباريات المنتخب في اليورو ضد التشيك الأسبوع المقبل.

وأنتقل كيني ميلر للحديث عن توقعاته لبطل اليورو : "البطولة بشكل عام بها منتخبات كثيرة مرشحه للفوز باللقب. أنظر إلى المجموعة السادسة هناك 3 منتخبات قوية قد ترشحهم للقب مثل فرنسا وألمانيا والبرتغال، هذه المجموعة سوف تلفت أنظار الجميع لها وننتظر منها بعض المباريات الرائعة".

وأتبع "فرنسا تمتلك فريقا متكاملا وقويا للغاية بجانب بلجيكا هما الأقرب في رأيي لحصد اللقب كذلك هناك ألمانيا وإسبانيا لن يكونوا بعيدين عن الفوز به أيضا".

واختتم كيني ميلر حديثه عن الحضور الجماهيري في المباريات : " فقدنا المشجعين في أخر موسمين بسبب جائحة كورونا، لا يمكن التقليل من أهمية الفارق الذي يصنعوه في المباريات سواء كان إيجابيا أو سلبيا، وبالنظر إلى اسكتلندا سيكون ملعب هامبدن بارك ملئ بجيش الترتان وهو ما سيعطي لنا ميزة هائلة، جميع الفرق ستستمتع بالعودة للعب أمام الجماهير".

وتحمل الجماهير الأسكتلندية لقب جيش الترتان نظرا لارتداءهم الزي الوطني الأسكتلندي في مدرجات ملاعب كرة القدم.