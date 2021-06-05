طبيب الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي لم يصب بتليف في العضلة الأمامية

السبت، 05 يونيو 2021 - 14:57

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

نفى هشام مصطفى طبيب الإسماعيلي ما قيل حول إصابة جناح الفريق عبد الرحمن مجدي، بتليف في العضلة الأمامية.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال مصطفى في تصريحات للصحفيين: "علاج عبد الرحمن مستمر، لكن طول مدة الإصابة يأتي لاستعجاله العودة للملعب".

وكان مجدي قد أصيب بتمزق في العضلة الأمامية في مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي في الدور الأول، في ديسمبر الماضي.

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وأوضح "آخر تقرير طبي مبني على الأشعة أثبت شفاء التمزق بنسبة 100%".

وأتم "نعمل حاليا على تأهيل اللاعب لتفادي تكرار الإصابة".

عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي
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