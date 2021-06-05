خبر في الجول – الزمالك لن يستأنف على العقوبة الموقعة عليه بسبب أحداد

السبت، 05 يونيو 2021 - 13:32

كتب : أحمد شوقي صلاح

حميد أحداد - أحمد سيد زيزو - الزمالك

الزمالك حميد أحداد الدفاع الحسني الجديدة الرجاء
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