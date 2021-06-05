خبر في الجول – الزمالك ينتظر عودة ساسي للاستفسار منه عن توقيعه لناد آخر.. وموقف عرض الريان

السبت، 05 يونيو 2021 - 12:56

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - الزمالك

ينتظر مسؤولو نادي الزمالك عودة فرجاني ساسي نجم وسط الفريق من تجمع منتخب تونس، للاستفسار منه حول توقيعه لناد آخر من عدمه.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك خلال الموسم الجاري، وحسبما علم FilGoal.com، فإن عرض الزمالك للتجديد صار جاهزا.

وينوي الزمالك عرض عقد قيمته تتراوح بين 1.6 و1.8 مليون يورو، بناء على نسبة تحمل الضرائب من قبل النادي والتي سيتم الاتفاق عليها مع اللاعب في حال التجديد.

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ويشتمل العرض الذي يأتي بعد تسديد الزمالك لجزء من مستحقات اللاعب المتأخرة لدى النادي، على منحة تعاقد، حيث يرى مسؤولو الزمالك أن اللاعب تحمل كثيرا من تأخر للمستحقات دون تقصير منه.

ولكن في المقابل، علم FilGoal.com أن نادي الريان القطري في تواصل مع اللاعب لضمه بنهاية عقده.

وطلب النادي القطري من ساسي، الرد بنهاية الشهر الجاري، على عرضهم.

ويتواجد لاعب وسط الزمالك في معسكر تونس والذي يخوض فيه ثلاث مباريات ودية أمام الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.

وقال ساسي في مقابلة مع الصحفيين في تونس: "مستقبلي مع الزمالك؟ بعد التوقف الدولي سأوضح كل شيء".

وأضاف "كل شيء ظاهر أعرف أن الرأي العام في تونس يسمع أشياءً ولا يعرف صحتها لأنني لا أتحدث".

وأتم "وبعد التوقف الدولي سأوضح كل شيء حتى يعرف الجميع الحقيقة".

ويقضي ساسي موسمه الثالث مع الزمالك، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

فرجاني ساسي الزمالك الريان القطري
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