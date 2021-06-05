عواد: شكرا شيكابالا وجنش.. ودخول حارس على المنتخب الأولمبي "ظلم"

السبت، 05 يونيو 2021 - 12:12

كتب : FilGoal

محمد عواد في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

شكر محمد عواد حارس مرمى الزمالك، قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وزميله محمود عبد الرحيم "جنش"، بسبب مساندتهما له في ظرفين مختلفين خلال وجوده بنادي الزمالك.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عواد لقناة الزمالك "ظللت عاما ونصف دون مشاركة وعدت بمستوى جيد، لن ينظر الناس على الفترة التي لم تشارك فيها بل على مستواك عند العودة والحمد لله كنا على قدر الثقة".

وشدد "كنت أتدرب بشكل جيد ودائما أطلب المشاركة، عندما يعمل الحارس بشكل جيد يكون ذلك نجاحا له ولمدربه ولزملائه".

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وأكد "جمهور نادي الزمالك كان السبب في مرور فترة عدم المشاركة، بسبب مساندتهم وتحفيزهم لي".

وأوضح "التصدي لركلتي جزاء أمام المصري كان توفيقا من الله. في الزمالك ننافس على كل البطولات وهذه المجموعة من اللاعبين رجال. باتريس كاتريرون دربنا على ركلات الجزاء والكرات الثابتة قبل مباراة المصري، وكنت أذاكر لاعبيهم وإسلام جابر أكد لي معلومة أن سعيدو سيمبوريه يسدد على الأرض ناحية اليسار".

وأكمل "أصعب مباراة كانت مباراة الأهلي، كنت أشعر لو سُدد علي أكثر كنت سأظهر بشكل أفضل. كان لدينا لحظة سرحان في الهدف ولكننا كنا أفضل عموما".

وكشف “مشاركتي مع فريق الشباب كانت جيدة في تجهيزي، ووجود 3 حراس يريدون اللعب أمر إيجابي ولكن البعض يحاول تصديرها كأمر سلبي".

وشدد "جنش صديقي قبل انضمامي للزمالك، ووقف معي بعدما أتى قرار إنني سألعب مباراة بيراميدز، دائما ينصحني ويحمسني أثناء المران".

وكشف "في فترة مشاركتي الأولى، لعبت دون أن أتدرب 3 أشهر بسبب انتهاء الموسم في السعودية في مايو. الناس تقيم بالنتائج، ولكن في تلك الفترة لم يحصل اللاعبون على مستحقاتهم منذ 7 أشهر".

وأكمل "فخور بالتدرب واللعب مع شيكابالا. أشكره وأشكر قادة الفريق لإنهم سمحوا لي أن أكون القائد ضد الإسماعيلي. كنت أريد الشارة وقت القرعة فقط لكن شيكابالا أصر أن أحملها طوال المباراة".

وشدد "كنت أتمنى أن أكون صاحب نصيب في الوجود مع المنتخب الأولمبي. لديهم 3 حراس كبار وأي حارس يدخل عليهم سيكون ظلما لهم".

وأتم "جمهور الزمالك يحزن بعد خسارة أي بطولة بسبب جودة اللاعبين الموجودين مع الفريق، ولكن الظروف التي مرت على الفريق بعد الفوز بالسوبر المصري والإفريقي لم تمر على أي فريق من قبل".

محمد عواد الزمالك
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