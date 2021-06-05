خبر في الجول – لاعبو الإسماعيلي يحصلون على لقاح كورونا اليوم

السبت، 05 يونيو 2021 - 10:56

كتب : ياسر الشريف

الزمالك والإسماعيلي

يحصل لاعبو الإسماعيلي اليوم السبت، على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وحسبما علم FilGoal.com، تحركت إدارة الإسماعيلي في الملف لتوفير أقصى درجات الحماية للاعبي الفريق، بعد اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية الذي نوه بأن اللقاح قد يكون شرطا لقيد اللاعبين الموسم المقبل.

وكثف الإسماعيلي من تدريباته في فترة التوقف الحالية، حيث يخوض التدريبات على فترتين.

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ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 في الدوري بـ 29 نقطة من 24 جولة.

ويستضيف الإسماعيلي غزل المحلة بعد 10 أيام مع استئناف المسابقة بعد انتهاء التوقف الدولي.

الدوري المصري في الدوري لقاح كورونا الإسماعيلي
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