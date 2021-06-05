مانشيني: إيطاليا منتخب قوي.. وفيراتي قد يشارك ضد تركيا

شدد روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا على قوة فريقه مشيرا إلى إمكانية لحاق ماركو فيراتي بمواجهة تركيا.

وتغلبت إيطاليا على التشيك بنتيجة 4-0 في المباراة الودية الثانية لها قبل بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقال مانشيني عقب المباراة: "ما رغبت في رؤيته هو أن نلعب بالطريقة التي كنا نلعب بها في التوقف الدولي السابق لأننا لم نر بعضنا البعض منذ 10 أشهر وهذا ما فعلناه بعد 10 دقائق من اللقاء".

وأضاف "لعبنا بأداء رائع ضد التشيك لكن هذا لا يعني التقليل من شأنهم لأنهم فريق قوي للغاية ويتمتع بالقوة البدنية والسرعة وتعادلوا مع بلجيكا في مباراة سابقة وكان يمكنهم تحقيق الفوز".

واستمر "كان اختبارا رائعا لإيطاليا، فلقد لعبنا بشكل رائع".

وعن ما إذا كان سيلعب في البطولة بنفس التشكيل الذي بدأ ضد التشيك، أجاب "تبقى 7 أيام على البطولة، وهذا من الممكن. حاليا اللاعبون في حاجة للراحة والهدوء والتركيز، فعلينا أن نلعب 7 مباريات لكي نفوز بالبطولة وهذا طريق طويل للغاية".

ورغم تسجيل إيطاليا لـ25 هدفا وعدم استقبال أي أهداف في آخر 8 مباريات إلا أن مانشيني يطلب المزيد من لاعبيه "هناك دائما فرصة للتطور وهذا الفريق الشاب يحتاج للتطور في جميع المراكز. كان هناك بعض النقاط التي لم نكن مبهرين بها ونحتاج للعمل عليها".

وتابع "نحن محظوظون لامتلاك عدة مهاجمين لديهم موهبة كبيرة فهذا مهم لتسجيل الأهداف وأطلب منهم دائما المزيد وتقديم أفضل ما لديهم".

video:1

وواصل "الجميع يعلم أهميته للمنتخب، فنحن نلعب سويا منذ فترة والجميع يعرف بعضه البعض".

وأكمل "إنه لأمر إيجابي أن نذهب للبطولة ونحن نعتمد على هذه المنظومة ونلعب كرة هجومية ومباشرة، فبطولة مثل هذه تعتمد على اللحظات والمواقف والمباريات القوية لكننا نعلم أننا منتخب قوي ونشعر بذلك".

وعن إصابة ستيفانو سينسي واستبداله بماتيو بيسينا، قال: "لا يزال لديه اختبار طبي جديد لكني أعتقد أنه لن يكون معنا".

وأتم عن حالة ماركو فيراتي "لقد حقق طفرة هائلة وأعتقد أنه قد يلعب ضد تركيا".

وتقع إيطاليا في المجموعة الأولى ليورو 2020 مع منتخبات: تركيا وويلز وسويسرا.

وتلعب إيطاليا ضد تركيا في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى، يوم 11 يونيو المقبل.