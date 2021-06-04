السلطات الألمانية تسمح بحضور الجماهير لملعب أليانز أرينا في يورو 2020

سمحت السلطات الألمانية بشكل رسمي بحضور الجماهير لملعب "أليانز أرينا" لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وسيستضيف الملعب مباريات ألمانيا بمجموعة السادسة في دور المجموعات ضد فرنسا والمجر والبرتغال، بجانب مباراة في الدور ربع النهائي.

وسيتم السماح بحضور 14 ألف متفرجا مما يساوي 20% من سعة الاستاد.

وقال ماركوس سويدير حاكم ولاية بافاريا في تصريحات نقلتها الوكالة الفرنسية: "سيسمح بحضور 14 ألف متفرجا أو 20% من سعته مع اتباع بروتوكول صحي صارم".

وكانت عمدة ميونخ قد قال في أبريل الماضي أن تواجد الجماهير في الملعب "ليس مضمونا" حتى الآن، قبل أن يتم تأكيد حضور الجماهير بشكل رسمي.

وستُلعب اليورو في 11 دولة في الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو.

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