ديفينسا سنترال: فاران يشترط التساوي مع ألابا للبقاء مع ريال مدريد

كشفت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية عن رغبة رافائيل فاران مدافع ريال مدريد التساوي مع دافيد ألابا الوافد الجديد على صفوف النادي لتمديد تعاقده مع الفريق.

رافاييل فاران النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد التعاقد مع دافيد ألابا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بايرن ميونيخ.

وكانت العديد من التقارير قد كشفت رغبة فاران في الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية بسبب رغبته في خوض تحدي جديد.

كما كشفت بعض التقارير عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع المدافع الفرنسي.

وقالت الشبكة الإسبانية إن فاران لم يحصل على عرض مناسب لرغباته حتى الآن، وقد يفكر في تمديد تعاقده مع ريال مدريد ولكن بشطر تقديره ماديا ورياضيا بشكل صحيح.

ويري فاران أنه بالنظر إلى مسيرته وألقابه مع النادي فهو يستحق أن يتساوى مع ألابا في الراتب أو حتى الحصول على راتب أعلى منه.

ويحاول فاران الحصول علي راتب يصل إلى 11 مليون يورو سنويا وهو ما لم يصل إليه حتى الآن، إذ أنه يمتلك عرضا يقدر بـ9 مليون يورو حاليا من أحد الأندية التي لم يكشف التقرير عن اسمه.

ويري فاران نفسه في نفس موقف سيرجيو راموس الذي لا يرغب في تمديد تعاقده مع النادي إلا وفقا لشروطه الخاصة.

وأعلن ريال مدريد عن تمديد عقدي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز رسميا.

ويقترب النادي حاليا من الإعلان عن تمديد تعاقد ناتشو فيرنانديز وكريم بنزيمة وفقا للتقارير في إسبانيا.

ويلعب فاران في صفوف ريال مدريد منذ انضمامه في عام 2011 قادما من لانس الفرنسي.

وساهم المدافع صاحب الـ 28 عاما في التتويج بـ18 بطولة مع الميرينجي حتى الآن.

وخرج ريال مدريد في الموسم المنقضي بدون الحصول على أي بطولة وأنهي الفريق الدوري الإسباني في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد.

ويستعد فاران للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في بطولة يورو 2020 بعدما تم اختياره في القائمة النهائية المشاركة في البطولة من قبل مدرب الديوك ديديه ديشامب.

وأوقعت القرعة منتخب فرنسا في المجموعة السادسة بجانب كل من منتخب ألمانيا والبرتغال والمجر.