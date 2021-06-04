إيطاليا تكتسح التشيك برباعية وديا وتكتب ما لم يحدث في تاريخها من قبل

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 22:50

كتب : FilGoal

لورينزو إنسيني - إيطاليا

اكتسح المنتخب الإيطالي نظيره التشيكي بأربعة أهداف دون رد وديا في إطار الاستعدادات لنهائيات يورو 2020 على ملعب ريناتو دالارا في مدينة بولونيا.

ولأول مرة في التاريخ منتخب إيطاليا يحقق الفوز في 8 مباريات على التوالي دون أن تتلقى شباكه أهدافا.

وحقق الأتزوري الفوز الثامن على التوالي ولم يعرف طعم الخسارة خلال 27 مباراة (22 فوز و5 تعادل) سواء رسميا أو وديا منذ الخسارة في سبتمبر 2018 أمام البرتغال.

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بينما تلقى المنتخب التشيكي الخسارة الثانية له تواليا بعدما خسر في مارس الماضي أمام ويلز 1-0 في تصفيات كأس العالم.

فيما لم يخسر منتخب إيطاليا من التشيك منذ 2002 إذ حقق الفوز الثالث له مقابل انتصارين للتشيك وتعادلين في 7 مباريات جمعت المنتخبين.

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كما أصبحت 4-0 هي النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين منذ اللقاء الأول عام 1996.

ويفتتح المنتخب الإيطالي اليورو بمواجهة تركيا في 11 يونيو عبر المجموعة الأولى، فيما يلتقي المنتخب التشيكي مع نظيره الاسكتلندي في المجموعة الرابعة.

التشكيل

بدأ روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا بجانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، وأمامه الثنائي المخضرم جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي في الدفاع.

وعلى الأطراف تواجد سبيناتزولا في الجهة اليسرى، وأليساندرو فلورينزي في الجهة اليمنى.

الوسط تكون من ثلاثي يضم مانويل لوكاتيلي وجورجينيو ونيكولو باريلا.

بينما قاد الهجوم تشيرو إيموبيلي وبجواره لورينزو إنسيني ودومينيكو بيراردي.

بينما جلس توماس سوتشيك لاعب وسط التشيك ووست هام على مقاعد بدلاء الضيوف.

وصف المباراة

من أول فرصة محققة استطاع الأتزوري في تسجيل الهدف الأول عن طريق تشيرو إيموبيلي مستفيدا من خطأ المدافع في التشتيت داخل المنطقة مسددا على يمين الحارس معلنا الهدف الأول في الدقيقة 23.

وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول سجل نيكولو باريلا هدف الأتزوري الثاني، بتسديدة ارتطمت بأقدام المدافع وغالطت الحارس لتتهادى في الشباك.

Nicolo Barella (Italy) picks it up in space and from the edge of the box lashes in a shot that is deflected past the helpless Jiri Pavlenka. 2:0.

الشوط الثاني، كاد كيلليني أن يسجل هدفا ثالثا لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيمن.

شهد هدف ثالث لإيطاليا عن طريق إنسيني الذي تسلم بينية من إيموبيلي جعلته في مواجهة المرمى ليسجل بسهولة في الدقيقة 66.

وبعد 7 دقائق سجل بيراردي هدف إيطاليا الرابع بمهارة رائعة بعد بينية متقنة من إنيسني ليراوغ الحارس ويسدد بسهولة في الشباك.

هدف خامس لبيراردي مع الأتزوري في آخر 6 مباريات.

انتهت المباراة بفوز جديد للأتزوري في آخر مباراة قبل مواجهة تركيا في افتتاح اليورو، فيما يلتقي المنتخب التشيكي مع نظيره الألباني يوم 8 يونيو الجاري.

منتخب إيطاليا التشيك يورو 2020
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