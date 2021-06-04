عاشور لـ في الجول: هذه تفاصيل تأهيلي بعد عملية الرباط الصليبي.. وهؤلاء تواصلوا معي من الأهلي

قال حسام عاشور لاعب خط وسط الاتحاد السكندري إنه الآن يستطيع فرد وثني قدمه بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي.

حسام عاشور النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وتحدث عاشور لـFilGoal.com: "أستطيع الآن فرد وثني قدمي، وبعد مرور شهر من تاريخ العملية سأبدأ البرنامج التأهيلي".

وواصل "بعد فترة يتطور البرنامج التأهيلي شيئا فشيئا حتى أنتهي منه وأستطيع العودة للتدرب ومن ثم المشاركة في المباريات".

ووجه عاشور الشكر لإدارة الاتحاد السكندري والجهاز الفني للفريق على مساندتهم ودعمهم له عقب الإصابة التي تعرض لها.

وقال: "أشكر محمد مصيلحي رئيس النادي وحسام وإبراهيم حسن فالكل ساندني بأفضل طريقة".

وعمن تواصل معه من الأهلي قال: "تلقيت اتصالات من بعض اللاعبين وأشكر عمرو السولية ووليد سليمان وسعد سمير على اطمئنانهم علي".

وانضم عاشور إلى الاتحاد السكندري قادما من الأهلي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

وشارك عاشور مع زعيم الثغر في ثماني مباريات خلال الموسم الجاري.