بيل يعلق علي عودة أنشيلوتي لـ ريال مدريد.. ومتى يحدد مستقبله

علق جاريث بيل لاعب ريال مدريد علي عودة مدربه السابق كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق.

جاريث بيل النادي : توتنام هوتسبر ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد عن عودة أنشيلوتي لتدريب الفريق بعد سبع سنوات على رحيله بعد تسوية عقده مع إيفرتون.

وقال بيل في تصريحات لشبكة "ذا أثليتيك" الأمريكية: "أنا لا أفكر في أي شيء حاليا حتى نهاية اليورو، أنا أعرف أنشيلوتي جيدا، إنه مدرب رائع وأنا أتعامل معه بشكل جيد حقا".

وتابع "لدينا أوقات رائعة في الماضي، ولكنني لم أتحدث مع أحد ولا أفكر في مستقبلي الآن".

وأضاف " بعد نهاية اليورو سأقوم بكل تأكيد ببعض المحادثات وأنطلق من تلك النقطة، ولكنني لن أفكر بأي شيء حتى نهاية البطولة".

ويعود جاريث بيل لريال مدريد في انتظار تحديد مستقبله مع الفريق، بعد قضائه الموسم المنقضي معارا لتوتنام.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ 31 عاما مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم المقبل.

وكان بيل قد قضي أول موسمين له مع ريال مدريد تحت القيادة الفنية لكارلو أنشيلوتي في موسمي 2013/2014، و2014/2015 وتمكن الفريق خلالهم من التتويج بدوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وخرج ريال مدريد في الموسم المنقضي بدون الحصول على أي بطولة وأنهي الفريق الدوري الإسباني في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف أتليتكو مدريد.