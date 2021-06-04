خبر في الجول – معلول يفضل الاستمرار مع الأهلي.. وموعد محتمل لبدء مفاوضات التجديد

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 20:44

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي

يفضل علي معلول الظهير الأيسر للأهلي الاستمرار في صفوف الفريق الأحمر على الرغم من امتلاكه لعروض خليجية.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب التونسي يفضل الاستقرار والاستمرار مع الأهلي عن خوض تجربة احترافية جديدة إذ أنه يعد من ركائز الفريق ويتوج بالبطولات.

وينتهي تعاقد معلول الذي انضم للأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في عام 2016 بنهاية الموسم المقبل.

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ولكن حتى الآن لم تبدأ مفاوضات التجديد بين الأهلي ومعلول وهناك شبه اتفاق على فتح الملف عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تجديد تعاقد اللاعب صاحب الـ31 عاما سيكون لموسمين أو أكثر حال الاتفاق على كافة التفاصيل خلال المفاوضات.

وشارك معلول مع الأهلي في 149 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 43 آخرين.

وتوج علي معلول مع الأهلي بالدوري المصري أربع مرات، ومرتين لكل من كأس مصر والسوبر المصري.

هذا بالإضافة للقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، وحصل على برونزية كأس العالم للأندية.

الأهلي معلول في الدوري
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