بنزيمة: أتمنى انضمام مبابي لريال مدريد سريعا

كشف كريم بنزيما لاعب ريال مدريد عن رغبته في انضمام مواطنه وزميله في منتخب فرنسا كليان مبابي للفريق الملكي.

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وقال بنزيما في تصريحات لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "لو أراد مبابي أن يترك باريس سان جيرمان، فأنا أريده أن ينضم لريال مدريد وأريده أن ينضم سريعا، سيكون ذلك مثاليا".

وأوضح "كل اللاعبين العظماء يريدون اللعب لريال مدريد، وآمل من أجله أن يحدث ذلك سريعا، وأن يأتي لريال مدريد، إذا أراد الرحيل عن باريس سان جيرمان والذي يعتبر أيضا فريق جيد فهو لاعب سريع وفعال".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، وسيكون من حقه التوقيع مع أي ناد أخر بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وكانت العديد من التقارير الإسبانية ربطت مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وشارك بنزيمة مع المنتخب الفرنسي في مباراة ويلز الودية والتي انتهت بفوز الديوك بثلاثة أهداف دون رد بعد غياب لمدة 6 سنوات عن الفريق.

ويستعد بنزيمة للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في بطولة يورو 2020 بعدما تم اختياره في القائمة النهائية المشاركة في البطولة من قبل مدرب الديوك ديديه ديشامب.

وأوقعت القرعة منتخب فرنسا في المجموعة السادسة بجانب كل من منتخب ألمانيا، ومنتخب البرتغال، ومنتخب المجر.