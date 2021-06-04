في الدرجة الثانية – بورتو يتصدر مجموعة القاهرة

أقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة 26 لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

وتعادل بورتو مع كوكاكولا بهدف لكل فريق، تقدم بورتو بهدف سيد حمدي ثم تعادل حسام عبد الواحد من ركلة جزاء.

ويتصدر بورتو المجموعة برصيد 42 نقطة، بينما يحتل كوكاكولا المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

وانتصر القناة على السكة الحديد بثلاثة أهداف دون مقابل عن طريق محمود أكمل بالخطأ في مرماه وعلي شوقي ووحيد محسن ليرتفع رصيد القناة للنقطة 40 ويحتل المركز الثاني.

وتعادل زد مع الداخلية سلبيا ليرتفع رصيد الداخلية إلى 40 نقطة في المركز الثالث ويرتفع رصيد زد إلى 33 نقطة.

وانتصر النصر على الترسانة بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد النصر إلى 35 نقطة في المركز السابع.

وانتصر بتروجت على سرس الليان بهدف أحمد عبد الرسول ليرتفع رصيد الفريق إلى 34 نقطة.

وانتصر الزرقا على المريخ بهدف حسام جمالية من ركلة جزاء ليرتفع رصيد الزرقا إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانتصر منتخب السويس على جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيده للنقطة 38، حيث سجل أبو النصر حلمي وجيمس تيدي لمنتخب السويس بينما سجل أكرم عبد ربه لجمهورية شبين.

وتعادل طنطا مع النجوم بهدف لكل فريق.