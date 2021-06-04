تقرير: سيميوني يستعد لتجديد تعاقده مع أتليتكو

يستعد دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد لتجديد تعاقده مع الفريق الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن أتلتيكو مدريد اقترب من التوصل مع سيميوني لتجديد تعاقده حتى عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن إدارة أتليتكو مدريد ترغب في أن يواصل سيميوني تطويره للنادي.

وينتهي عقد سيميوني مع أتليتكو مدريد عام 2022.

وفاز سيميوني مع أتليتكو مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم.

ويتولى سيميوني تدريب أتليتكو مدريد منذ عام 2012.

ومنذ هذا التاريخ، قاد سيميوني أتليتكو مدريد في 527 مباراة، فاز في 317 وتعادل 121 وخسر 89.

وحقق سيميوني مع أتليتكو مدريد لقب الدوري مرتين، بالإضافة لبطولة الدوري الأوروبي مرتين ولقبين للسوبر الأوروبي ولقب للسوبر الإسباني.