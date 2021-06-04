سكاي: يونايتد بدأ مفاوضاته مع دورتموند من أجل سانشو
الجمعة، 04 يونيو 2021 - 18:22
كتب : FilGoal
بدأت إدارة مانشستر يونايتد في التفاوض مع بروسيا دورتموند من أجل التعاقد مع جادون سانشو.
جادون سانشو
النادي : بوروسيا دورتموند
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية فإن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع النادي الألماني للتوقيع مع سانشو في فترة الانتقالات الصيفية.
وأشار التقرير إلى "تفائل جميع الأطراف لكن بحذر" بشأن اتمام الصفقة لاهتمام عدة أندية بخدمات سانشو.
وقد يُخفض دورتموند في سعر سانشو لحاجة النادي للمال بسبب تأثره بعد جائحة كورونا.
وسجل سانشو 16 هدفا وصنع 20 هدفا خلال 38 مباراة مع دورتموند في كل المسابقات.
ويتواجد سانشو في قائمة إنجلترا التي تستعد للمشاركة في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020".