سكاي: يونايتد بدأ مفاوضاته مع دورتموند من أجل سانشو

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 18:22

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بروسيا دورتموند

بدأت إدارة مانشستر يونايتد في التفاوض مع بروسيا دورتموند من أجل التعاقد مع جادون سانشو.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

مانشستر يونايتد

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية فإن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع النادي الألماني للتوقيع مع سانشو في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى "تفائل جميع الأطراف لكن بحذر" بشأن اتمام الصفقة لاهتمام عدة أندية بخدمات سانشو.

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وقد يُخفض دورتموند في سعر سانشو لحاجة النادي للمال بسبب تأثره بعد جائحة كورونا.

وسجل سانشو 16 هدفا وصنع 20 هدفا خلال 38 مباراة مع دورتموند في كل المسابقات.

ويتواجد سانشو في قائمة إنجلترا التي تستعد للمشاركة في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020".

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