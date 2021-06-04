رومانو: توموري سينتقل لميلان بصفة نهائية

يبدو أن ميلان اقترب من حسم صفقة الإنجليزي فيكايو توموري المعار للفريق الإيطالي من تشيلسي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات فإن إدارة ميلان أكملت اتفاقها مع تشيلسي لشراء المدافع الإنجليزي بصفة نهائية.

وأشار رومانو إلى أن ميلان سيحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل.

Confirmed. AC Milan have just communicated to Chelsea they’re triggering €28.5m clause in order to sign Fikayo Tomori on a permanent deal. The agreement will be completed and announced next week. Contract until June 2026. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #CFC #ACMilan https://t.co/8eyqeM0ITd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2021

وسيوقع توموري على عقد مع ميلان حتى عام 2026.

وانتقل توموري لميلان في يناير الماضي على سبيل الإعارة بعدما خرج من حسابات فرانك لامبارد المدير الفني السابق لتشيلسي.

ولعب توموري 17 مباراة مع ميلان في الدوري الإيطالي.

ويتبقى في عقد توموري مع تشيلسي 3 مواسم.