رومانو: توموري سينتقل لميلان بصفة نهائية

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 17:59

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان

يبدو أن ميلان اقترب من حسم صفقة الإنجليزي فيكايو توموري المعار للفريق الإيطالي من تشيلسي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات فإن إدارة ميلان أكملت اتفاقها مع تشيلسي لشراء المدافع الإنجليزي بصفة نهائية.

وأشار رومانو إلى أن ميلان سيحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل.

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وسيوقع توموري على عقد مع ميلان حتى عام 2026.

وانتقل توموري لميلان في يناير الماضي على سبيل الإعارة بعدما خرج من حسابات فرانك لامبارد المدير الفني السابق لتشيلسي.

ولعب توموري 17 مباراة مع ميلان في الدوري الإيطالي.

ويتبقى في عقد توموري مع تشيلسي 3 مواسم.

فيكايو توموري تشيلسي ميلان
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