المصري لـ في الجول: علي ماهر مستمر مع الفريق.. لم نناقش إمكانية رحيله

كشف أحمد عوض مجلس إدارة المصري موقف علي ماهر مدرب الفريق من الاستمرار في منصبه في الفترة المقبلة.

وقال عوض في تصريحات لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "علي ماهر مستمر مع الفريق وسيقود مران اليوم المسائي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق والتي امتدت لثلاثة أيام".

وتابع "الجميع في حالة حزن بعد الخروج من مسابقة كأس مصر ولكن سنعمل على تعويض هذا الموقف بالاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي".

وأوضح "مجلس الإدارة سيتواجد في مران اليوم لدعم وتحفيز اللاعبين، وهناك جلسة عقب المران سنناقش خلالها مع الجهاز الفني مقومات المرحلة المقبلة والتركيز على الحفاظ على استمرارية المصري بالمربع الذهبي".

وأضاف " ثقتنا في على ماهر كبيرة لتعديل الموقف وسنستغل فترة التوقف لإنعاش دوافع اللاعبين وتحفيزهم للحفاظ على موقعنا الحالي بجدول ترتيب الفريق".

وشدد عضو مجلس إدارة المصري "لم يُطرح داخل مجلس الإدارة فكرة رحيل على ماهر ولم يبلغنا المدير الفني برغبته في الرحيل".

علي ماهر يتواجد مع المصري منذ الموسم الماضي ونجح في الحصول على المركز السادس في جدول الترتيب.

وينتهي عقد المدرب صاحب الـ47 عاما مع المصري نهاية الموسم الحالي.

ويستعد المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 16 يونيو الجاري في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ25.