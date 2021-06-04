المصري لـ في الجول: علي ماهر مستمر مع الفريق.. لم نناقش إمكانية رحيله

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 17:56

كتب : أيمن عيد

المصري - الأهلي

كشف أحمد عوض مجلس إدارة المصري موقف علي ماهر مدرب الفريق من الاستمرار في منصبه في الفترة المقبلة.

وقال عوض في تصريحات لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "علي ماهر مستمر مع الفريق وسيقود مران اليوم المسائي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق والتي امتدت لثلاثة أيام".

وتابع "الجميع في حالة حزن بعد الخروج من مسابقة كأس مصر ولكن سنعمل على تعويض هذا الموقف بالاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي".

أخبار متعلقة
عمر جابر: ما الغرض من شائعات تتردد عن أزمات في بيراميدز؟ كهربا يتعرض لحادث سير عبد الحفيظ يكشف كواليس مكافأة الخطيب لـ كهربا.. وحقيقة عروض ديانج وأفشة

وأوضح "مجلس الإدارة سيتواجد في مران اليوم لدعم وتحفيز اللاعبين، وهناك جلسة عقب المران سنناقش خلالها مع الجهاز الفني مقومات المرحلة المقبلة والتركيز على الحفاظ على استمرارية المصري بالمربع الذهبي".

وأضاف " ثقتنا في على ماهر كبيرة لتعديل الموقف وسنستغل فترة التوقف لإنعاش دوافع اللاعبين وتحفيزهم للحفاظ على موقعنا الحالي بجدول ترتيب الفريق".

وشدد عضو مجلس إدارة المصري "لم يُطرح داخل مجلس الإدارة فكرة رحيل على ماهر ولم يبلغنا المدير الفني برغبته في الرحيل".

علي ماهر يتواجد مع المصري منذ الموسم الماضي ونجح في الحصول على المركز السادس في جدول الترتيب.

وينتهي عقد المدرب صاحب الـ47 عاما مع المصري نهاية الموسم الحالي.

ويستعد المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 16 يونيو الجاري في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ25.

المصري علي ماهر في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
صاروخية النني تحصل على هدف الموسم في أرسنال 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: سيميوني يستعد لتجديد تعاقده مع أتليتكو 14 دقيقة | الدوري الإسباني
بلاتيني 1984 – عندما قدم أداء من عالم آخر كتب به ما لم يحدث في التاريخ 19 دقيقة | يورو 2020
تقارير: تيفيز قرر الرحيل عن بوكا جونيورز 35 دقيقة | أمريكا
وداعا لـ تقارير اهتمام ميلان.. تشيلسي يمدد عقد جيرو 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: يونايتد بدأ مفاوضاته مع دورتموند من أجل سانشو 43 دقيقة | ميركاتو
صلاح في التشكيل المثالي من رابطة اللاعبين المحترفين لموسم 2020-21 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: توموري سينتقل لميلان بصفة نهائية ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 4 تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر
قد ينال إعجابك